Садыр Жапаров прибыл на экологический саммит в Астане

- Назгуль Абдыразакова
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия в Региональном экологическом саммите, где обсуждаются вопросы устойчивого развития и координации экологической политики стран региона. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В рамках визита глава государства принял участие в церемонии приветствия, которую провёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После этого лидеры стран и правительств сделали совместное фото и ознакомились с Международной выставкой зелёных и устойчивых технологий на площадке "EXPO".

На выставке были представлены национальные павильоны. В частности, в кыргызском павильоне продемонстрирована продукция отечественных компаний, включая солнечные панели, удобрения и зарядные устройства для электромобилей.

После осмотра экспозиции главы делегаций направились в Конгресс-центр для участия в пленарном заседании саммита.

Отмечается, что экологический саммит направлен на выработку общего подхода к устойчивому развитию и усиление сотрудничества стран Центральной Азии при поддержке ООН. В его рамках также запланированы тематические экспертные панели и работа выставки зелёных технологий.


Казахстан, саммит, экология, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
Сейчас читают
