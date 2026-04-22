Садыр Жапаров подписал закон о госнаградах. Что изменится

- Назгуль Абдыразакова
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 19 марта 2026 года.

Целью закона является создание системы высших почетных званий, отражающих моральное признание заслуг граждан перед государством и обществом.

Законом предлагается нижеследующее:

1) утверждение видов государственных наград, почетных званий и государственных премий с одновременным совершенствованием их системы путем установления 22 из 46 существующих видов, в частности:

- учреждением:

государственной награды первой категории – орден "Эрдик" (без степеней);

государственной награды второй категории – медали "Ардак";

почетного звания "Кыргыз Республикасынын жаратманы";

почетного звания "Кыргыз Республикасынын сыймыгы";

- сохранением почетных званий:

"Кыргыз Республикасынын эл мугалими";

"Кыргыз Республикасынын эл врачы";

"Кыргыз Республикасынын эл артисти";

"Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу";

"Кыргыз Республикасынын эл акыны";

"Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү";

- исключением:

государственной награды особой категории – степени отличия Кыргызской Республики "Ата Мекен Баатыры";

государственной награды первой категории – ордена "Данакер";

государственной награды первой категории – ордена "Эрдик"

3 степеней;

государственной награды второй категории – медали "Даңк";

государственной награды третьей категории – Почетная грамота Кыргызской Республики;

почетных званий второй категории "Заслуженный";

2) определение статуса государственных наград, почетных званий и государственных премий;

3) определение порядка представления к государственным наградам, почетным званиям и государственным премиям;

4) определение порядка награждения государственными наградами, присвоения почетных званий и присуждения государственных премий;

5) закрепление прав и обязанностей лиц, удостоенных государственных наград, почетных званий и государственных премий;

6) установление социальных гарантий лицам, удостоенным государственных наград, почетных званий и государственных премий, Президентом Кыргызской Республики.


закон, награда, премия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
