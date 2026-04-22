На Иссык-Куле продолжают борьбу с незаконным рыболовством

- Назгуль Абдыразакова
На Иссык-Куле в ходе рейда изъяли более километра незаконных рыболовных сетей.

Как сообщили в Минприроды, 21 апреля сотрудники регионального управления по Иссык-Кульской области провели рейд на акватории озера. В мероприятии были задействованы два экипажа.

Мероприятие прошло в рамках исполнения указа президента №131.

В ходе проверки из озера изъяли синтетические рыболовные сети китайского производства общей протяжённостью 1100 метров.

В ведомстве отметили, что подобные рейды направлены на охрану окружающей среды, сохранение биологических ресурсов и предотвращение незаконного рыболовства.

Работа в этом направлении будет продолжена.


Теги:
Иссык-Кульская область, рейд, браконьерство, Минприродресурсов
