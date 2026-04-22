В Бишкеке обсудили, как остановить домогательства в общественном транспорте

В Бишкеке состоялся круглый стол на тему: "Как обеспечить устойчивость информационно-просветительской работы по предотвращению домогательств в общественном транспорте". Мероприятие организовано урбанистической инициативой Peshcom совместно с ОО "Агентство социальных технологий" при поддержке Представительства Фонда Розы Люксембург в Центральной Азии. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В работе круглого стола приняла участие заместитель мэра города Бишкек по социальным вопросам Виктория Мозгачева, а также представители Департамента социального развития мэрии города Бишкек, депутаты Жогорку Кенеша, представители государственных органов, международных и общественных организаций, эксперты и средства массовой информации.

Основной целью мероприятия стало обсуждение эффективных мер по повышению безопасности пассажиров, особенно женщин и девочек, а также развитие информационно-просветительской работы, направленной на предотвращение домогательств в общественном транспорте.

В ходе встречи была представлена презентация обзора реализованных инициатив по предотвращению домогательств в общественном транспорте в Бишкеке и других городах региона. Участники обсудили результаты информационных кампаний, направленных на формирование нетерпимости к насилию и создание безопасной городской среды.

Особое внимание было уделено вопросам межведомственного взаимодействия, совершенствованию профилактических мер, а также внедрению практических механизмов реагирования. Участники круглого стола обменялись мнениями и предложениями по дальнейшему развитию сотрудничества между государственными органами, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества.

По итогам мероприятия подчеркнута важность объединения усилий всех заинтересованных сторон для обеспечения безопасного и доступного общественного транспорта, а также формирования благоприятной городской среды для жителей города Бишкек.