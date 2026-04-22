Академии ФСБ России вернули имя Феликса Дзержинского

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Академии Федеральной службы безопасности почетного имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном реестре правовых актов.

Согласно тексту документа, решение принято в знак признания особого вклада основателя ВЧК в формирование системы госбезопасности страны, а также за успехи личного состава учебного заведения в обучении высококвалифицированных специалистов для органов ФСБ. Отныне официальное название вуза звучит как ФГКОУ ВО "Академия ФСБ России имени Ф. Э. Дзержинского".

Исторически учебное заведение было создано в 1992 году после объединения Академии пограничных войск и Высшей школы КГБ СССР. Примечательно, что именно Высшая школа КГБ носила имя "Железного Феликса" на протяжении тридцати лет - с 1962 года до момента реорганизации ведомства.

Стоит отметить, что ранее глава государства также инициировал пересмотр правил приема в Академию, поручив проработать возможность увеличения количества специальностей, доступных для абитуриентов-женщин.