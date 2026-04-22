Погода
$ 87.31 - 87.78
€ 102.70 - 103.55

Академии ФСБ России вернули имя Феликса Дзержинского

267  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Академии Федеральной службы безопасности почетного имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном реестре правовых актов.

Согласно тексту документа, решение принято в знак признания особого вклада основателя ВЧК в формирование системы госбезопасности страны, а также за успехи личного состава учебного заведения в обучении высококвалифицированных специалистов для органов ФСБ. Отныне официальное название вуза звучит как ФГКОУ ВО "Академия ФСБ России имени Ф. Э. Дзержинского".

Исторически учебное заведение было создано в 1992 году после объединения Академии пограничных войск и Высшей школы КГБ СССР. Примечательно, что именно Высшая школа КГБ носила имя "Железного Феликса" на протяжении тридцати лет - с 1962 года до момента реорганизации ведомства.

Стоит отметить, что ранее глава государства также инициировал пересмотр правил приема в Академию, поручив проработать возможность увеличения количества специальностей, доступных для абитуриентов-женщин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458016
Теги:
Владимир Путин, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  