В Бишкеке состоялись межмидовские консультации Кыргызстана и Китая

В Бишкеке прошли кыргызско-китайские межмидовские политические консультации. Делегации возглавили заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров и заместитель министра иностранных дел Китая Лю Бинь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества - от политики до экономики и гуманитарной сферы. Особое внимание уделено реализации ранее достигнутых договорённостей и подготовке предстоящих встреч на высшем уровне.

В ходе переговоров также рассмотрены совместные проекты в сельском хозяйстве, энергетике, перерабатывающей промышленности и транспорте. Отдельный акцент сделан на развитии торгово-экономического взаимодействия.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках международных площадок, включая ООН, председательство Кыргызстана в ШОС и формат "Центральная Азия - Китай".