В Базар-Коргонском районе готовят ирригационные сети к поливному сезону

В Базар-Коргонском районе стартовали масштабные работы по очистке внутрихозяйственных каналов. Об этом сообщили в районном управлении водного хозяйства.

Мероприятия проводятся силами Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. В настоящее время на объектах задействована специализированная техника, с помощью которой осуществляется механическая очистка русел от заиления и мусора.

По словам специалистов ведомства, основная цель текущих работ заключается в обеспечении бесперебойной и своевременной подачи оросительной воды сельхозпроизводителям. Подготовка ирригационных сетей позволит значительно повысить эффективность полива культур и оказать необходимую поддержку местным фермерам в период вегетации.

Кроме того, своевременная очистка каналов поможет минимизировать потери водных ресурсов при транспортировке и обеспечит стабильное функционирование всей ирригационной системы района в пиковые периоды нагрузок.