В Жайылском районе появилась первая клубника сезона

В Жайылском районе официально стартовал ягодный сезон: на прилавках местных рынков появилась первая клубника, выращенная отечественными производителями. В текущем году основной объем ранней продукции представлен сортом "Альбион", который поставляют фермерские хозяйства Жайылского и Панфиловского районов.

Продавцы отмечают высокие качественные характеристики первой ягоды - плоды отличаются крупным размером, сочностью и выраженным ароматом. Несмотря на начало сезона, спрос на продукцию остается стабильно высоким, и первые партии клубники активно раскупаются потребителями.

Получение раннего урожая стало результатом планомерной поддержки со стороны Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ведомство активно содействует внедрению современных агротехнологий в регионах. Использование передовых методов выращивания позволило фермерам не только повысить качество ягод, но и выйти на рынок существенно раньше традиционных сроков созревания.