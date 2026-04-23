Погода
$ 87.30 - 87.71
€ 102.70 - 103.55

В Жайылском районе появилась первая клубника сезона

302  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Жайылском районе официально стартовал ягодный сезон: на прилавках местных рынков появилась первая клубника, выращенная отечественными производителями. В текущем году основной объем ранней продукции представлен сортом "Альбион", который поставляют фермерские хозяйства Жайылского и Панфиловского районов.

Продавцы отмечают высокие качественные характеристики первой ягоды - плоды отличаются крупным размером, сочностью и выраженным ароматом. Несмотря на начало сезона, спрос на продукцию остается стабильно высоким, и первые партии клубники активно раскупаются потребителями.

Получение раннего урожая стало результатом планомерной поддержки со стороны Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ведомство активно содействует внедрению современных агротехнологий в регионах. Использование передовых методов выращивания позволило фермерам не только повысить качество ягод, но и выйти на рынок существенно раньше традиционных сроков созревания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458036
Теги:
Жайылский район, сельское хозяйство
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  