В Баткенском районе начали собирать первый урожай ранних огурцов

В селе Жаны-Достук Баткенского района стартовал сезон сбора раннеспелых огурцов, которые уже поступили в розничную продажу. Первую продукцию на рынок поставил местный житель Махмут Байдиев.

В марте текущего года фермер высадил огурцы сорта "Экватор" на участке площадью всего три сотки. Благодаря ранним срокам созревания и высоким вкусовым характеристикам этого сорта, собранный урожай пользуется большим спросом: овощи активно раскупают как односельчане, так и перекупщики для реализации на рынках региона.

Удачный опыт Махмута Байдиева служит примером эффективного земледелия. Практика показывает, что даже на небольшом приусадебном участке при грамотном подходе к выбору семян и агротехнике можно получать стабильный доход и обеспечивать рынок свежей отечественной продукцией в самом начале сезона.


