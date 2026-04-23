Экс-глава МИД КР призвал соседей к совместному содержанию водохранилищ

- Светлана Лаптева
Экс-министр иностранных дел КР, доктор политических наук Аликбек Джекшенкулов заявил о необходимости коренного пересмотра подходов к распределению водных ресурсов в Центральной Азии. Накануне Регионального экологического форума в Астане дипломат подчеркнул, что нарастающий риск дефицита воды требует от государств региона немедленного перехода от конкуренции к тесной координации усилий, передаёт Ulysmedia.kz.

По мнению эксперта, модель взаимодействия, сформированная еще в советский период, полностью утратила актуальность в современных реалиях. В прошлом обмен строился по схеме, где Кыргызстан обеспечивал соседей водой в поливной сезон, а Казахстан и Узбекистан взамен поставляли уголь и электроэнергию. Джекшенкулов отметил, что эта формула устарела и региону необходимо искать новые точки соприкосновения, основываясь на принципе стратегического сотрудничества, о котором ранее заявлял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в своем выступлении политик уделил вопросу совместной эксплуатации гидротехнической инфраструктуры. В качестве успешного примера он привел опыт взаимодействия по Кировскому водохранилищу, в модернизации и обслуживании которого принимает участие казахстанская сторона. Джекшенкулов уверен, что партнеры, получающие ресурс, должны нести солидарную ответственность за восстановление водных запасов, очистку русел и техническую эксплуатацию объектов.

Это особенно актуально для Токтогульского водохранилища - крупнейшего резервуара региона объемом 19,5 млрд кубометров. Являясь ключевым объектом на реке Нарын, оно не только обеспечивает работу главной ГЭС Кыргызстана, но и выступает основным регулятором стока Сырдарьи, от которого напрямую зависит орошение сельскохозяйственных угодий в Узбекистане и Казахстане. По мнению экс-министра, только совместное участие в судьбе подобных объектов позволит избежать водного кризиса в будущем.


вода, Центральная Азия, Аликбек Джекшенкулов
Сейчас читают
