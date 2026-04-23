В Новониколаевке мужчина получил ножевые ранения. Задержана подозреваемая

В Чуйской области задержана подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью с применением ножа.

По данным ГУВД региона, 18 апреля 2026 года в селе Новониколаевка Жайылского района мужчина с ножевыми ранениями был доставлен в реанимационное отделение Жайылской территориальной больницы.

Установлено, что в тот же день пострадавший, гражданин П.О., 1995 года рождения, пришёл к знакомой, принеся с собой спиртные напитки. В ходе их распития между ними произошёл конфликт, в результате которого женщина нанесла ему 2–3 ножевых ранения кухонным ножом.

Очевидцем произошедшего стал сосед Д.А., который, зайдя в дом, обнаружил следы крови, после чего позвал других жителей и вызвал скорую помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Кыргызской Республики

По подозрению в совершении преступления задержана гражданка Х.Г., 1996 года рождения. Ее водворили в ИВС.

Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.