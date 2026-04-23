В Бишкеке пройдет форум для предпринимателей от маркетплейса Ozon

29 апреля в столице Кыргызстана состоится COM•E ON Forum - масштабная конференция, посвященная развитию электронной коммерции и возможностям для местного бизнеса в 2026 году. Мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения будущего рынка e-com в республике.

Центральным событием форума станет панельная дискуссия "E-com в Кыргызстане: цифры, прогнозы и возможности". В обсуждении примут участие представители государственного сектора и топ-менеджмент маркетплейса: заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов, зампредседателя Государственной налоговой службы Азат Алманбетов, директор центра "Кыргыз Экспорт" Урмат Такиров и глава Ozon в СНГ Наталья Боер.

Программа форума ориентирована на практическую поддержку предпринимателей. Эксперты компании представят актуальную аналитику по работе на площадке, разберут успешные кейсы продавцов из Центральной Азии и дадут рекомендации по развитию продаж. Участники узнают, как эффективно выстраивать логистические цепочки, работать с инструментами продвижения и создавать конкурентоспособный контент для карточек товаров.

Форум предоставит представителям бизнеса и СМИ возможность прямого диалога с профильными чиновниками и руководством Ozon по вопросам регулирования и перспектив развития цифровой торговли в стране.