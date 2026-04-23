В китайском городе Санья стартовали VI Азиатские пляжные игры

22 апреля в городе Санья (КНР) состоялась торжественная церемония открытия VI Азиатских пляжных игр. Масштабное шоу началось в 19:00 по местному времени и сопровождалось праздничным парадом делегаций стран-участниц. Государственный флаг Кыргызской Республики на церемонии нес легкоатлет Тимур Исаков.

В нынешних Играх принимают участие атлеты из 45 стран, а медали разыгрываются в 14 видах спорта. Кыргызстан на соревнованиях представлен делегацией из 40 спортсменов, которые поборются за награды в девяти дисциплинах.

Азиатские пляжные игры в Санье продлятся до 30 апреля.


Азиатские игры, Китай
Сейчас читают
