"Мурас Юнайтед" уступил чемпиону Кувейта в полуфинале Лиги вызова АФК

Кыргызстанский клуб "Мурас Юнайтед" завершил выступление в Лиге вызова Азиатской футбольной конфедерации (AFC Challenge League) сезона 2025/2026 на стадии полуфинала.

Встреча с действующим чемпионом Кувейта - клубом "Аль-Кувейт" - прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Единственный мяч в составе "Мурас Юнайтед" на 36-й минуте забил Амир Жапаров. Несмотря на активную поддержку трибун, кыргызстанская команда не смогла пробиться в финал турнира.

Напомним, "Мурас Юнайтед" получил право представлять страну на международной арене как обладатель Кубка Кыргызстана 2024 года. В ходе текущего сезона команда успешно преодолела квалификационное сито, вышла из группового этапа, а 19 апреля 2026 года в четвертьфинале одержала победу над ливанским клубом.