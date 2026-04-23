В Жогорку Кенеше расширили возможности для обращений граждан

В Жогорку Кенеше начала работу новая общественная приёмная, созданная по инициативе торагы Марлена Маматалиева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках модернизации внедрены цифровые решения, включая возможность приёма обращений не только в письменной, но и в устной форме. Система на основе искусственного интеллекта преобразует аудиозапись в текст, после чего обращение подписывается заявителем и направляется соответствующему депутату.

Как отмечается, обновлённая система приёма и рассмотрения обращений позволит ускорить их обработку, повысить качество обслуживания и снизить нагрузку на сотрудников.

Марлен Маматалиев лично принял первых обратившихся граждан и протестировал работу цифровых возможностей.

В новой общественной приёмной также созданы комфортные условия для посетителей, включая оборудованное пространство для матерей с детьми.

В день открытия граждане оставили обращения и ознакомились с условиями работы приёмной. По их словам, ранее при обращении в парламент возникали определённые неудобства.

Как подчеркнул Марлен Маматалиев, модернизация направлена на повышение доступности парламента для граждан. Новая общественная приёмная призвана обеспечить открытый и эффективный диалог между парламентом и обществом, а также повысить качество рассмотрения обращений.

Граждане, в свою очередь, выразили благодарность за внедрение современных решений, позволяющих оперативно доносить свои вопросы до депутатов и получать ответы.