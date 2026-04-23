Экс-глава Федерации кок-бору осуждён на 14 лет

Чуйский областной суд 23 апреля вынес приговор бывшему президенту Федерации по кок-бору Кыргызстана Таласу Бегалиеву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Бегалиев признан виновным по ряду тяжких статей Уголовного кодекса: вымогательство, участие в преступном сообществе, финансирование организованной группы и легализация преступных доходов.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее, в мае 2025 года, ГКНБ сообщал о задержании Бегалиева. По его данным, он имел связи с криминальными структурами и являлся окул ата криминального авторитета Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо, убитого в 2022 году в СИЗО-1.

По версии следствия, Бегалиев совместно с участниками организованной группы завладел земельными участками площадью около 2 гектаров в селе Кара-Жыгач Аламединского района. Их стоимость оценивалась примерно в 2 миллиона долларов. В дальнейшем участки были переоформлены на его родственников.