ГКНБ выявил схрон с оружием и боеприпасами в Чуйской области

В селе Беловодское Чуйской области обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, тайник выявили 23 апреля в ходе оперативно-следственных мероприятий, направленных на противодействие организованным преступным группировкам. К операции были привлечены бойцы ССН "А".

Схрон находился на местности напротив пруда "Крепостное". На месте изъяты два огнестрельных оружия неустановленного образца, одно самодельное оружие, три гранаты, 177 гильз и патронов различного калибра, девять магазинов, три радиостанции Motorola, а также другие предметы.

По имеющимся оперативным данным, изъятые предметы принадлежали членам ОПГ ликвидированного Камчы Кольбаева.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются лица, причастные к схрону, а также его возможное назначение.


ГКНБ, Камчы Кольбаев, ОПГ, оружие, Чуйская область
