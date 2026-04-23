В Константиновке обнаружили крупную партию наркотиков

В Чуйской области изъяли более 2,5 килограмма марихуаны. Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По ее данным, 21 апреля в милицию поступила оперативная информация о возможном изготовлении и хранении наркотиков в одном из домов села Константиновка. Информация подтвердилась.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по указанному адресу обнаружено и изъято вещество растительного происхождения тёмно-зелёного цвета со специфическим запахом общим весом 2,513 килограмма. Судебно-химическая экспертиза установила, что это высушенная марихуана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 283 (Незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта) УК КР.

Подозреваемый С.Ю., 1973 года рождения был водворен в ИВС.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники.