С начала года бишкекчане провели в пробках свыше 200 часов

В Бишкеке с начала года зафиксировано более 200 часов пробок. Такие данные приводит сервис 2ГИС по итогам января - марта 2026 года.

По информации аналитиков, общее время, когда загруженность дорог достигала 6-9 баллов, составило свыше 205 часов. При этом интенсивность движения последовательно росла в течение квартала.

Январь оказался самым свободным месяцем. В пробках город провёл 49, 9 часа. Это связано с праздничными, выходными и каникулами. Заторы в 9 баллов фиксировались редко - суммарно менее получаса.

В феврале дорожная ситуация заметно ухудшилась: время в пробках увеличилось до 77, 7 часа.

Март стал самым загруженным месяцем - 78 часов заторов. При этом существенно изменилась структура пробок: время 9-балльных заторов выросло в семь раз по сравнению с началом года.

Несмотря на рост нагрузки, максимальные 10 баллов в городе за этот период не фиксировались.

Аналитики отмечают, что на ситуацию на дорогах влияют погодные условия и концентрация транспорта в центральной части города. Использование навигационных сервисов позволяет водителям выбирать альтернативные маршруты в часы пик.


