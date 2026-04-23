Замена Лессе-Пассе на Даркон – как получить полноценный паспорт Израиля

Почему Лессе-Пассе меняют на Даркон

Израиль - одна из немногих стран, где существует два типа заграничных документов: Лессе-Пассе (Теудат Маавар) и Даркон. Первый вариант считается временным и чаще выдается репатриантам, которые не проживают в стране постоянно. Он позволяет путешествовать примерно в 60 стран без визы.

Даркон, напротив, является полноценным загранпаспортом гражданина Израиля. Его владельцы получают значительно больше возможностей для поездок - безвизовый доступ открыт более чем в 160 государств.

Именно поэтому для большинства граждан замена Лессе-Пассе на Даркон: это не только расширяет географию путешествий, но и упрощает взаимодействие с консульствами и государственными структурами за рубежом.

Условия для замены документа

Получить Даркон вместо Лессе-Пассе можно при соблюдении определённых требований. Основное из них - фактическое проживание в Израиле. Как правило, необходимо находиться в стране большую часть времени в течение года (около 60–75%).

Срок действия документов также различается. Лессе-Пассе выдается максимум на 5 лет, тогда как Даркон может действовать до 10 лет, в зависимости от статуса и срока проживания в стране.

Таким образом, замена - это не просто формальность, а подтверждение более тесной связи с Израилем.

Как проходит замена Лессе-Пассе на Даркон

Процедура замены включает несколько этапов. В классическом варианте она проходит через МВД Израиля или консульство за границей.

Основные шаги:

подготовка документов; подача заявления; подтверждение проживания в Израиле; получение нового паспорта.

Современные сервисы позволяют значительно упростить этот процесс.

Возможность оформления без поездки в Израиль

Одним из важных преимуществ современных услуг является возможность заменить Лессе-Пассе на Даркон без личного присутствия в Израиле. Это особенно актуально для тех, кто живёт за границей.

Специалисты помогают оформить документы дистанционно, организуют взаимодействие с консульством и минимизируют сроки ожидания.

Итог

Замена Лессе-Пассе на Даркон - важный шаг для граждан Израиля, который открывает новые возможности для путешествий и подтверждает статус резидента страны. При соблюдении условий и правильной подготовке документов процедура проходит достаточно быстро, особенно при поддержке профессиональных специалистов, таких как DocIsrael.