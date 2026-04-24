В Бишкеке стартовал первый международный турнир по тайскому боксу

Во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула состоялся старт первого международного турнира по тайскому боксу Open Muay Thai Cup of Kyrgyzstan. В соревнованиях принимают участие спортсмены из шести стран.

Турнир проходит среди различных возрастных категорий - от детей до 10 лет до взрослых бойцов. Программа включает широкий спектр весовых категорий для юношей и девушек, а также мужчин и женщин.

Организаторы отмечают, что проведение подобного турнира направлено на развитие тайского бокса в стране и повышение уровня подготовки спортсменов. Соревнования продлятся до 26 апреля, при этом торжественная церемония открытия запланирована на 25 апреля.


