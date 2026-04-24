Высшая лига-2026: стартует 8-й тур чемпионата Кыргызстана

С 25 по 28 апреля пройдут матчи восьмого тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги. Об этом сообщает КПФЛ.

После семи туров лидером турнира является "Мурас Юнайтед", набравший 16 очков. В числе ближайших преследователей - "Алга" (14 очков), а также "Озгон", "Барс" и "Азия", у которых по 13 баллов.

Центральный матч тура состоится 28 апреля в Караколе. Действующий чемпион страны "Барс" на стадионе "Ынтымак Арена" примет одного из лидеров - "Озгон".

Тур откроется 25 апреля матчем в Бишкеке, где "Алга" сыграет против "Токтогула". В последующие дни также состоятся встречи с участием "Мурас Юнайтед", "Дордоя", "Абдыш-Аты" и других клубов.

Ожидается, что матчи 8-го тура окажут существенное влияние на расстановку сил в турнирной таблице.


