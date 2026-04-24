Государство будет оплачивать ОМС за детей до совершеннолетия

В Кыргызстане расширили возрастной порог обязательного медицинского страхования для детей до 18 лет.

Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий закон.

Документ был принят Жогорку Кенешем 1 апреля 2026 года и направлен на повышение доступности медицинских услуг.

Согласно внесённым изменениям, государство будет оплачивать взносы по обязательному медицинскому страхованию за детей не до 16 лет, как ранее, а до 18 лет.

Таким образом, подростки смогут дольше получать медицинскую помощь бесплатно или на льготных условиях в учреждениях, работающих по линии Фонда обязательного медицинского страхования.

Ожидается, что нововведение позволит увеличить охват населения системой медстрахования и улучшить доступ к медицинским услугам среди молодежи.