Молодые голоса ШОС: от научных идей к реальному влиянию

В Бишкеке 22 апреля на площадке Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына прошла международная конференция молодых исследователей "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию". В центре обсуждений - роль молодежи в формировании повестки Шанхайской организации сотрудничества, а также поиск эффективных решений в сфере устойчивого развития и безопасности.

Эксперты и участники сошлись во мнении: сегодня молодые ученые уже не просто наблюдатели, а полноценные участники процессов, способные предлагать конкретные инициативы и влиять на будущее региона.

Реальные инструменты влияния: позиция Шерадила Бактыгулова

Руководитель научно-исследовательского департамента Кыргызско-Китайского исследовательского института КНУ им. Ж. Баласагына, директор Института мировой политики (Кыргызстан) и модератор данной конференции Шерадил Бактыгулов подчеркнул, что участие молодежи в рамках ШОС давно вышло за рамки символического.

По его словам, одним из ключевых механизмов является Молодежный форум ШОС, где сами участники формируют предложения и определяют приоритеты молодежной политики стран-участниц. Эти инициативы затем могут трансформироваться в конкретные проекты и решения.

Особую роль играет и расширение возрастных границ молодежи. В Кыргызстане с 2023 года к ней относятся граждане от 14 до 35 лет. Это означает, что значительная часть молодых специалистов уже занимает позиции в государственных структурах, муниципальной службе и бизнесе, что позволяет им продвигать свои идеи на практике.

"Молодежь имеет возможность инициировать проекты решений и выносить их на рассмотрение более старших коллег", - отметил он.

В числе направлений, где уже проявляется активность молодых исследователей, - здоровый образ жизни, "зеленая" и креативная экономика.

Говоря о международном взаимодействии, Бактыгулов подчеркнул, что страны ШОС в целом сходятся в понимании целей устойчивого развития и безопасности. Общими остаются и базовые механизмы - сотрудничество и обмен информацией. Однако различия проявляются на уровне реализации. Они зависят от масштабов экономики, численности населения и особенностей государственного управления. В качестве примера он привел Китай, где централизованный подход обеспечивает строгую реализацию решений на всех уровнях. В других странах, включая Кыргызстан, выполнение может варьироваться в зависимости от локальных условий и ресурсов.

Именно здесь, по его мнению, важна роль молодых исследователей, которые предлагают новые подходы и альтернативные пути достижения общих целей.

Отдельное внимание модератор уделил темам, которые остаются недооцененными:

Развитие научно-образовательного сотрудничества. Гуманитарные аспекты взаимодействия.

Он отметил, что специфика площадки влияет на характер обсуждений: в гуманитарном вузе акцент делается на межкультурной коммуникации, роли языка и образования. Так, важной темой стало осмысление роли переводчиков как "моста дружбы" между народами, где перевод рассматривается не просто как передача слов, а как глубокое понимание культур и смыслов.

Подводя итог, Бактыгулов обозначил главный посыл конференции: наука не имеет границ. Независимо от национальности и гражданства, молодые исследователи работают над решением одних и тех же задач - от обеспечения безопасности до развития образования и технологий.

"Голос молодых ученых будет услышан": мнение Улугбека Ерешеева

Директор Центра ШОС Кыргызско-Китайского исследовательского института КНУ им. Ж. Баласагына Улугбек Ерешеев, подводя итоги конференции, также отметил ее практическую значимость. По его словам, мероприятие стало площадкой, где молодые ученые представили исследования, способные внести вклад в развитие организации.

Он выразил уверенность, что представленные доклады не останутся без внимания:

"Я полагаю, что данные доклады будут полезны для продвижения важных инициатив, которые будут рассматриваться на основном мероприятии ШОС в Бишкеке".

Ерешеев также отметил, что на конференции присутствовали представители посольств и дипломатических миссий стран-участниц, что повышает вероятность отражения идей молодых исследователей в официальных отчетах и документах.

Он особо подчеркнул необходимость регулярного проведения подобных мероприятий. По его мнению, такие площадки мотивируют студентов и молодых специалистов активнее включаться в научную деятельность и усиливают их влияние на развитие ШОС.

Итог: Конференция в КНУ показала: молодежь в странах ШОС готова не только обсуждать глобальные вызовы, но и предлагать конкретные решения. А значит, в ближайшие годы ее роль в формировании региональной повестки будет только усиливаться.

Беседовала София Березовская