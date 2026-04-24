Власти усиливают контроль за ценами на внутренние авиарейсы

- Назгуль Абдыразакова
В Кыргызстане обсудили рост цен на внутренние авиаперевозки. По итогам встречи тарифы на рейсе Бишкек-Ош-Бишкек в майские праздники снижены до 7 600 сомов. Об этом сообщает Служба антимонопольного регулирования.

В Бишкеке прошла рабочая встреча с участием представителей государственных органов и авиакомпаний.

В обсуждении приняли участие руководство Службы, заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации, а также представители авиакомпаний AVIA TRAFFIC COMPANY, TEZJET, "Аэро Номад Эйрлайнс", Sky FRU и "Асман Эйрлайнс".

Ключевой темой стали вопросы формирования цен на внутриреспубликанские пассажирские авиаперевозки. Участники рассмотрели структуру тарифов, их экономическую обоснованность, влияние стоимости авиакеросина, а также агентские надбавки при продаже билетов через посредников и онлайн-платформы.

В Службе подчеркнули необходимость прозрачного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен на авиабилеты. Также обсуждались меры по оптимизации затрат и повышению доступности перелётов для населения.

Авиакомпаниям предложено заключить ценовое соглашение, направленное на баланс интересов пассажиров и перевозчиков.

Кроме того, в ведомстве сообщили о предстоящем анализе рынка внутренних авиаперевозок. В случае выявления нарушений законов "О конкуренции" и "О защите прав потребителей" будут приняты меры.

Поводом для встречи стали обсуждения в соцсетях и на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша о росте цен на билеты по маршруту Бишкек- Ош-Бишкек до 10 000 сомов в период майских праздников.

Однако, как отметили участники встречи, такие тарифы у авиакомпаний отсутствуют.

По итогам консультаций стоимость билетов на этом направлении уже снижена с 8 820 до 7 600 сомов.

Вместе с тем авиаперевозчикам выданы предписания о корректировке ценовой политики, особенно в праздничные периоды. Служба продолжит мониторинг ситуации на рынке и работу по обеспечению справедливой конкуренции.


Теги:
авиация, цены, Кыргызстан, самолеты, Госантимонополия
