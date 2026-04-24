В КР иностранцев начнут выдворять за вовлечение в попрошайничество

Президент Садыр Жапаров подписал закон о выдворении иностранцев, занимающихся попрошайничеством или вовлекающих в него других.

Изменения внесены в Кодекс о правонарушениях и Закон "О внешней миграции".

Документ направлен на снижение уровня попрошайничества, укрепление общественного порядка, повышение безопасности дорожного движения - в том числе за счёт пресечения попрошайничества на проезжей части - а также защиту уязвимых категорий граждан от эксплуатации.

Согласно закону:

дела о попрошайничестве и вовлечении в него будут рассматриваться судами с назначением наказания;

часть дел по фактам вовлечения передаётся органам внутренних дел с правом наложения взысканий;

органам внутренних дел предоставлено право задерживать лиц, причастных к попрошайничеству и вовлечению в него.