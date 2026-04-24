Погода
$ 87.30 - 87.71
€ 102.70 - 103.55

В КР иностранцев начнут выдворять за вовлечение в попрошайничество

426  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал закон о выдворении иностранцев, занимающихся попрошайничеством или вовлекающих в него других.

Изменения внесены в Кодекс о правонарушениях и Закон "О внешней миграции".

Документ направлен на снижение уровня попрошайничества, укрепление общественного порядка, повышение безопасности дорожного движения - в том числе за счёт пресечения попрошайничества на проезжей части - а также защиту уязвимых категорий граждан от эксплуатации.

Согласно закону:

дела о попрошайничестве и вовлечении в него будут рассматриваться судами с назначением наказания;

часть дел по фактам вовлечения передаётся органам внутренних дел с правом наложения взысканий;

органам внутренних дел предоставлено право задерживать лиц, причастных к попрошайничеству и вовлечению в него.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458091
Теги:
миграция, Кыргызстан, попрошайки
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  