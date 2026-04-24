В КР иностранцев начнут выдворять за вовлечение в попрошайничество

Президент Садыр Жапаров подписал закон о выдворении иностранцев, занимающихся попрошайничеством или вовлекающих в него других.
Изменения внесены в Кодекс о правонарушениях и Закон "О внешней миграции".
Документ направлен на снижение уровня попрошайничества, укрепление общественного порядка, повышение безопасности дорожного движения - в том числе за счёт пресечения попрошайничества на проезжей части - а также защиту уязвимых категорий граждан от эксплуатации.
Согласно закону:
дела о попрошайничестве и вовлечении в него будут рассматриваться судами с назначением наказания;
часть дел по фактам вовлечения передаётся органам внутренних дел с правом наложения взысканий;
органам внутренних дел предоставлено право задерживать лиц, причастных к попрошайничеству и вовлечению в него.