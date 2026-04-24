Бишкек и Париж расширяют правовое сотрудничество

В Генеральной прокуратуре КР прошла встреча заместителя генерального прокурора Нурбека Каимова с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Кыргызстане Николя Фаем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во встрече также принял участие атташе по внутренней безопасности посольства Франции в России Оливье Деэр.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, включая оперативное сотрудничество между компетентными органами, а также совместные меры по противодействию легализации преступных доходов и киберпреступности.

Отдельное внимание уделено возможному присоединению Кыргызстана к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и развитию международного правового сотрудничества.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении взаимодействия.