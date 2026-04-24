Погода
$ 87.30 - 87.71
€ 102.70 - 103.55

Бишкек и Париж расширяют правовое сотрудничество

358  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Генеральной прокуратуре КР прошла встреча заместителя генерального прокурора Нурбека Каимова с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Кыргызстане Николя Фаем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во встрече также принял участие атташе по внутренней безопасности посольства Франции в России Оливье Деэр.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, включая оперативное сотрудничество между компетентными органами, а также совместные меры по противодействию легализации преступных доходов и киберпреступности.

Отдельное внимание уделено возможному присоединению Кыргызстана к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и развитию международного правового сотрудничества.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении взаимодействия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458092
Теги:
Генеральная прокуратура, Франция, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  