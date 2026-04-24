Под давлением мошенников бишкекчанин перевел им более 9 млн сомов

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, в результате которого потерпевший лишился 9 123 470 сомов. Об этом сообщили в ГУВД столицы.
По ее данным милиции, 23 января в милицию обратился гражданин М.М. Он заявил, что неизвестные лица, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Национального банка, обманным путем завладели его деньгами.
Злоумышленники оказывали психологическое давление, угрожали и запрещали общаться с третьими лицами. Под их воздействием потерпевший перевел крупную сумму средств.
По факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого Ж.И., 1991 года рождения. Он водворен в ИВС.
Кроме того, в рамках расследования в следственные органы доставлены еще пять человек. Их действиям дается юридическая оценка.
Расследование продолжается.
ГУВД Бишкека призывает граждан сохранять бдительность и не доверять неизвестным, представляющимся сотрудниками госорганов. В ведомстве напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и финансовых учреждений не требуют перевода денежных средств по телефону и не оказывают давления.
При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в милицию или позвонить по номеру 102.