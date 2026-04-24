Под давлением мошенников бишкекчанин перевел им более 9 млн сомов

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, в результате которого потерпевший лишился 9 123 470 сомов. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По ее данным милиции, 23 января в милицию обратился гражданин М.М. Он заявил, что неизвестные лица, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Национального банка, обманным путем завладели его деньгами.

Злоумышленники оказывали психологическое давление, угрожали и запрещали общаться с третьими лицами. Под их воздействием потерпевший перевел крупную сумму средств.

По факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого Ж.И., 1991 года рождения. Он водворен в ИВС.

Кроме того, в рамках расследования в следственные органы доставлены еще пять человек. Их действиям дается юридическая оценка.

Расследование продолжается.

ГУВД Бишкека призывает граждан сохранять бдительность и не доверять неизвестным, представляющимся сотрудниками госорганов. В ведомстве напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и финансовых учреждений не требуют перевода денежных средств по телефону и не оказывают давления.

При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в милицию или позвонить по номеру 102.