Погода
$ 87.30 - 87.71
€ 102.70 - 103.55

Под давлением мошенников бишкекчанин перевел им более 9 млн сомов

292  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, в результате которого потерпевший лишился 9 123 470 сомов. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По ее данным милиции, 23 января в милицию обратился гражданин М.М. Он заявил, что неизвестные лица, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Национального банка, обманным путем завладели его деньгами.

Злоумышленники оказывали психологическое давление, угрожали и запрещали общаться с третьими лицами. Под их воздействием потерпевший перевел крупную сумму средств.

По факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого Ж.И., 1991 года рождения. Он водворен в ИВС.

Кроме того, в рамках расследования в следственные органы доставлены еще пять человек. Их действиям дается юридическая оценка.

Расследование продолжается.

ГУВД Бишкека призывает граждан сохранять бдительность и не доверять неизвестным, представляющимся сотрудниками госорганов. В ведомстве напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и финансовых учреждений не требуют перевода денежных средств по телефону и не оказывают давления.

При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в милицию или позвонить по номеру 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  