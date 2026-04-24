В Бишкеке остановка ради "Шоро" обернулась штрафом для водителя BMW

В Бишкеке водитель автомобиля припарковался в неположенном месте, чтобы купить стаканчик национального напитка "Шоро". Видео распространилось в соцсетях.

Как сообщили в УПСМ столицы, зафиксировано нарушение Правил дорожного движения водителем автомобиля марки BMW X7 белого цвета.

Личность водителя установлена. Позже он самостоятельно явился в здание УПСМ. В отношении него составлены соответствующие протоколы о правонарушении. Водитель добровольно признал свою вину.

УПСМ призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения, уважать других участников и не допускать нарушений на дорогах.