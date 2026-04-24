Погода
$ 87.30 - 87.71
€ 102.70 - 103.55

В Бишкеке остановка ради "Шоро" обернулась штрафом для водителя BMW

271  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке водитель автомобиля припарковался в неположенном месте, чтобы купить стаканчик национального напитка "Шоро". Видео распространилось в соцсетях.

Как сообщили в УПСМ столицы, зафиксировано нарушение Правил дорожного движения водителем автомобиля марки BMW X7 белого цвета.

Личность водителя установлена. Позже он самостоятельно явился в здание УПСМ. В отношении него составлены соответствующие протоколы о правонарушении. Водитель добровольно признал свою вину.

УПСМ призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения, уважать других участников и не допускать нарушений на дорогах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458100
Теги:
дороги, ПДД, штраф, Бишкек, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  