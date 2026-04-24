В Аламудуне избили семью и повредили авто. Задержаны трое подозреваемых

В Аламудунском районе задержаны трое подозреваемых в избиении мужчины и его сыновей, а также повреждении автомобиля. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, инцидент произошел 27 марта 2026 года в селе Васильевка. Неустановленные на тот момент лица избили местного жителя 1987 года рождения и его двоих сыновей 2005 и 2008 годов рождения, после чего закидали камнями их автомобиль марки "Mercedes-Benz" и скрылись.

В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что пострадавшие получили легкие телесные повреждения. Автомобилю причинен материальный ущерб на сумму 154 600 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганство") УК КР .

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые Д.Б., 1996 года рождения; Р.Э., 1985 года рождения; Р.М., 1988 года рождения. Их водворили в ИВС.

Следственные действия продолжаются.