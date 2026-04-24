Погода
$ 87.30 - 87.71
€ 102.70 - 103.55

В Аламудуне избили семью и повредили авто. Задержаны трое подозреваемых

258  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Аламудунском районе задержаны трое подозреваемых в избиении мужчины и его сыновей, а также повреждении автомобиля. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, инцидент произошел 27 марта 2026 года в селе Васильевка. Неустановленные на тот момент лица избили местного жителя 1987 года рождения и его двоих сыновей 2005 и 2008 годов рождения, после чего закидали камнями их автомобиль марки "Mercedes-Benz" и скрылись.

В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что пострадавшие получили легкие телесные повреждения. Автомобилю причинен материальный ущерб на сумму 154 600 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганство") УК КР .

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые Д.Б., 1996 года рождения; Р.Э., 1985 года рождения; Р.М., 1988 года рождения. Их водворили в ИВС.

Следственные действия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458102
Теги:
Аламудунский район, задержание, избиение, Чуйская область
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  