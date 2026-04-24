Бишкекчанин задержан за ложные сообщения о минировании ТЦ "Евразия"

ГКНБ задержал подозреваемого в заведомо ложных сообщениях о минировании ТЦ "Евразия" в Бишкеке. Речь идет о двух эпизодах, произошедших 20 и 21 апреля 2026 года.

По данным ведомства, задержан гражданин Ж.У.М. Установлено, что он, пытаясь сохранить анонимность, использовал аккаунт под ником @azertrc и приобретал у третьих лиц SIM-карты с зарегистрированными аккаунтами в мессенджерах через Telegram-каналы "СНГскамеры" и "WTB KRG".

Как уточнили в ГКНБ, действия подозреваемого были обусловлены хулиганскими побуждениями, а также желанием проверить реакцию правоохранительных органов.

В ведомстве напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является тяжким уголовно наказуемым преступлением, и призвали граждан не передавать свои персональные данные и SIM-карты третьим лицам.