Многоуровневую парковку на 245 мест открыли в Бишкеке

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке открыли многоуровневую автостоянку на 245 машиномест. Объект расположен в 7 микрорайоне по улице Жукеева Пудовкина. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Айбек Джунушалиев, депутаты Бишкекского городского кенеша и руководители городских служб.

Автостоянка включает подземный и пять наземных уровней, обеспечивая удобный въезд и выезд транспорта. Общая площадь объекта превышает 11 тысяч квадратных метров.

Проект направлен на решение проблемы нехватки парковочных мест и снижение нагрузки на дворовые территории.

Особенностью объекта стало размещение на кровле эксплуатируемой зоны со спортивной инфраструктурой - тремя теннисными кортами с травмобезопасным покрытием.

Фасад здания выполнен с использованием современных перфорированных металлических панелей и дополнен светодиодным экраном.

В рамках проекта также благоустроена прилегающая территория: обновлено асфальтовое покрытие, модернизированы тротуары, реконструированы детская площадка и остановка общественного транспорта по улице Жукеева Пудовкина.

По данным мэрии, реализация проекта стала шагом к развитию транспортной и социальной инфраструктуры города.


