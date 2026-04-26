На Братском кладбище в Бишкеке началась реставрация мемориалов

- Светлана Лаптева
Сотрудники Бишкекского агентства ритуальных услуг (БАРУ) приступили к восстановлению скульптурных композиций и ограждений на кладбище "Кызыл-Аскер". Ежегодные работы приурочены к празднованию Дня Победы.

Как сообщил куратор объекта Руслан Шакиров, подготовка мемориального комплекса проводится регулярно, однако в текущем сезоне специалисты столкнулись с капризами природы. Затяжные дожди значительно осложнили процесс реставрации.

"В этом году состояние памятников вызывает особую тревогу. Покрытие центральной скульптурной композиции - фигуры солдата и женщины с ребёнком у склонённого знамени - вздулось и растрескалось гораздо сильнее, чем в прошлые годы", - пояснил представитель БАРУ.

Восстановление таких объектов требует от мастеров не только малярных навыков, но и почти ювелирной аккуратности. Для того чтобы защитный слой лег ровно и тонко, необходимо строго соблюдать технологию подготовки растворов и смешивания красок. Главным препятствием остается высокая влажность: для качественного закрепления материалов скульптуры должны полностью просохнуть, но осадки в столице выпадают практически ежедневно.

Сложности добавляет и почтенный возраст монументов. Памятники, возведенные десятилетия назад, созданы из комбинированных материалов, включая дерево и специфические составы того времени. Такая хрупкость требует деликатного подхода и отсутствия суеты.

"Мы не торопим мастеров. В приоритете - качество и долговечность результата, а не скорость", - подчеркивает куратор.

По словам Руслана Шакирова, работа на Братском кладбище - это не просто служебная обязанность, а глубоко личное дело для каждого сотрудника. Почти в каждой семье есть свои герои: те, кто вернулся с фронта, и те, кто пал на полях сражений или пропал без вести.

"Нам хочется верить, что и за могилами наших дедов-фронтовиков, в каких бы странах они ни находились, ухаживают так же бережно и аккуратно", - говорят участники реставрации.

Планируется, что восстановительные работы на мемориале будут полностью завершены в течение недели.


кладбище, Бишкек, Кыргызстан
