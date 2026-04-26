Китайская компания Geely презентовала свои электробусы мэру Бишкека

- Бакыт Стамов
На территории столичного ДЕПО-2 состоялась презентация современных электробусов китайской компании Geely Group. Новинки были представлены мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву в рамках программы по модернизации городского автопарка.

Представленная модель - это компактный электробус длиной чуть более 8,5 метров. Такие габариты позволяют транспорту легко маневрировать на городских улицах и эффективно работать на маршрутах с плотным трафиком. Техническая начинка машины включает электродвигатель мощностью от 100 до 200 кВт и батарею на 170 кВт·ч, что обеспечивает запас хода не менее 250 км на одной зарядке. Для повышения безопасности и комфорта пассажиров автобус оснащен дисковыми тормозами и пневматической подвеской.

Стоит отметить, что китайский гигант Geely Group имеет широкое международное присутствие, работая более чем в 88 странах и располагая сетью из 700 сервисных центров.

По итогам презентации мэр поручил профильным службам детально изучить представленные образцы и проработать возможности дальнейшего сотрудничества. Окончательное решение о закупке и эксплуатации техники будет принято после всестороннего анализа и оценки эффективности работы данного транспорта в условиях столицы.


Сейчас читают
