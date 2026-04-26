Глава Минстроя назвал себестоимость возведения жилья в столице

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев предоставил актуальные данные о затратах на строительство жилых объектов в Бишкеке. Согласно его заявлению, себестоимость одного квадратного метра (без учета затрат на приобретение земли) варьируется в диапазоне от $750 до $950.

Глава ведомства подчеркнул, что итоговая цена напрямую зависит от архитектурной сложности проекта и высотности здания. Одним из ключевых факторов ценообразования остается сильная зависимость отрасли от импортных ресурсов. В частности, многие строительные материалы, включая арматуру, закупаются за пределами страны.

"Ежегодная потребность нашей республики в металле составляет порядка 8 миллионов тонн", - уточнил Орунтаев.

Несмотря на наличие внутреннего производства арматуры в Кыргызстане, его мощностей недостаточно для покрытия нужд рынка. Основные поставки стратегически важного сырья идут из России и Китая. Министр также добавил, что во время рабочего визита в КНР делегация ознакомилась с передовыми китайскими технологиями, которые на данный момент задают высокие стандарты в строительной индустрии.