Погода
$ 87.25 - 87.75
€ 101.77 - 102.77

Нурдан Орунтаев: В Кыргызстане ведется строительство 60 тысяч квартир

291  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На текущий момент в республике возводится порядка 60 тысяч жилых единиц. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев в ходе пресс-тура для представителей СМИ.

Глава ведомства подчеркнул, что значительный объем строящихся объектов обусловлен реализацией программ ипотечного жилья. По его словам, роль Государственной ипотечной компании (ГИК) не ограничивается только социальной поддержкой - организация нацелена на обеспечение жильем всего населения страны.

Орунтаев также отметил необходимость изменения финансовой модели ГИК. Министр убежден, что компания должна работать по принципу самоокупаемости, извлекать прибыль и направлять накопленные средства в новые строительные проекты.

Кроме того, чиновник высказался против искусственного занижения цен. Он указал, что практика требования стоимости ниже установленных пороговых значений является нецелесообразной и должна остаться в прошлом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458118
Теги:
строительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  