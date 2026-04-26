Нурдан Орунтаев: В Кыргызстане ведется строительство 60 тысяч квартир

На текущий момент в республике возводится порядка 60 тысяч жилых единиц. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев в ходе пресс-тура для представителей СМИ.

Глава ведомства подчеркнул, что значительный объем строящихся объектов обусловлен реализацией программ ипотечного жилья. По его словам, роль Государственной ипотечной компании (ГИК) не ограничивается только социальной поддержкой - организация нацелена на обеспечение жильем всего населения страны.

Орунтаев также отметил необходимость изменения финансовой модели ГИК. Министр убежден, что компания должна работать по принципу самоокупаемости, извлекать прибыль и направлять накопленные средства в новые строительные проекты.

Кроме того, чиновник высказался против искусственного занижения цен. Он указал, что практика требования стоимости ниже установленных пороговых значений является нецелесообразной и должна остаться в прошлом.