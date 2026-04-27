Погода
$ 87.22 - 87.73
€ 101.77 - 102.77

Ярмарка на Старой площади: бишкекчане пробуют клубнику с юга Кыргызстана

515  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На Старой площади в Бишкеке - настоящий клубничный аншлаг. Фермерская ярмарка собрала десятки горожан, пришедших попробовать свежую ягоду, привезенную из южных регионов страны.

Посетители приходят целыми семьями. Продавцы охотно предлагают дегустацию - перед покупкой клубнику можно и нужно пробовать. Фермеры шутят, что некоторые ягоды настолько крупные, что одной штуки "хватит на всю семью".

При этом покупателей приятно удивляет не только размер, но и вкус. Многие отмечают: если раньше крупная импортная клубника часто была красивой, но "пластмассовой", то местная - сочная, ароматная и по-настоящему сладкая.

Гости ярмарки, среди которых немало иностранных туристов, говорят, что ягода радует глаз: она яркая, свежая и выглядит очень аппетитно. По словам посетителей, сейчас - идеальное время, чтобы прийти и насладиться главным продуктом сезона.

Клубника стала центральным символом ярмарки. Ее можно найти не только на прилавках, но и в виде сувениров: вязаных, нарисованных и даже сделанных из традиционного войлока.

Фермеры называют это событие "днями клубники", с гордостью подчеркивая: это натуральный продукт, выращенный в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458124
Теги:
ярмарка, Бишкек, Кыргызстан, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  