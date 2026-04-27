Ярмарка на Старой площади: бишкекчане пробуют клубнику с юга Кыргызстана

На Старой площади в Бишкеке - настоящий клубничный аншлаг. Фермерская ярмарка собрала десятки горожан, пришедших попробовать свежую ягоду, привезенную из южных регионов страны.

Посетители приходят целыми семьями. Продавцы охотно предлагают дегустацию - перед покупкой клубнику можно и нужно пробовать. Фермеры шутят, что некоторые ягоды настолько крупные, что одной штуки "хватит на всю семью".

При этом покупателей приятно удивляет не только размер, но и вкус. Многие отмечают: если раньше крупная импортная клубника часто была красивой, но "пластмассовой", то местная - сочная, ароматная и по-настоящему сладкая.

Гости ярмарки, среди которых немало иностранных туристов, говорят, что ягода радует глаз: она яркая, свежая и выглядит очень аппетитно. По словам посетителей, сейчас - идеальное время, чтобы прийти и насладиться главным продуктом сезона.

Клубника стала центральным символом ярмарки. Ее можно найти не только на прилавках, но и в виде сувениров: вязаных, нарисованных и даже сделанных из традиционного войлока.

Фермеры называют это событие "днями клубники", с гордостью подчеркивая: это натуральный продукт, выращенный в Кыргызстане.