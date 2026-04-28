Открылся новый международный авиамаршрут Кашгар – Ош – Кашгар

ОАО "Международный аэропорт "Манас" сообщает о запуске регулярного авиасообщения по новому маршруту Кашгар – Ош – Кашгар. Данный рейс призван укрепить транспортное сообщение между регионами Кыргызстана и Китая.

Перелеты будет осуществлять авиакомпания Chengdu Airlines с частотой один раз в неделю - по вторникам. Для обслуживания маршрута задействовано воздушное судно типа С909.

Международный аэропорт "Ош" подтвердил свою готовность к приему новых рейсов и обеспечению высокого уровня сервиса. В авиагавани созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания пассажиров на всех этапах их путешествия.