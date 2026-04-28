В задержании наркобарона "Садовника" участвовали 500 военных и 6 вертолетов

Мексиканские вооруженные силы провели масштабную операцию по задержанию Аудиаса Флореса Сильвы, известного под прозвищем "Садовник". Он считался одним из ключевых руководителей картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) и наиболее вероятным кандидатом на пост главы группировки после недавней гибели её основателя Немесио Осегеры Сервантеса ("Эль Менчо").

Задержание произошло в штате Наярит, неподалеку от популярного курорта Пуэрто-Вальярта. Операция, которую готовили более полутора лет совместно с разведкой США, впечатляет своим размахом: в ней были задействованы 500 военнослужащих и шесть вертолетов. Несмотря на то что логово наркобарона охраняли десятки вооруженных боевиков, захват прошел без жертв. Сильву обнаружили прячущимся в дренажном канале.

Аудиас Флорес Сильва входил в список самых разыскиваемых преступников. Власти США оценивали информацию, ведущую к его поимке, в 5 миллионов долларов. По данным следствия, "Садовник" курировал производство и транзит наркотиков в нескольких штатах Мексики, а также возглавлял службу охраны покойного "Эль Менчо".

Арест Сильвы стал частью жесткой стратегии президента Мексики Клаудии Шейнбаум по борьбе с организованной преступностью. Эта мера рассматривается как попытка стабилизировать ситуацию в стране, которая погрузилась в волну насилия после ликвидации лидера CJNG в феврале. Тогда столкновения унесли жизни более 70 человек.

В настоящее время задержанный находится в Мехико. Решается вопрос о его экстрадиции в Соединенные Штаты, где его обвиняют в заговоре с целью торговли фентанилом и незаконном хранении оружия. Посол США уже назвал эту операцию важнейшим шагом в ликвидации международных преступных сетей, действующих более чем в 100 странах мира.