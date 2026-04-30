Налоговая служба КР предупреждает о новой схеме мошенничества

В Кыргызстане зафиксирован рост мошенничества с поддельными налоговыми извещениями. Злоумышленники рассылают гражданам фейковые уведомления от имени Государственной налоговой службы, пытаясь получить деньги через сомнительные реквизиты.

В ГНС уточнили, что подобные сообщения не имеют отношения к официальным каналам ведомства и направлены исключительно на обман граждан.

Официальные уведомления направляются только через почтовые отправления или "Кабинет налогоплательщика". При этом налоговая служба не использует мессенджеры для рассылки и не требует перевода средств на частные счета.

Гражданам советуют игнорировать подозрительные сообщения, не переходить по ссылкам и не передавать личные данные, включая коды подтверждения и банковские реквизиты.

При получении подобных уведомлений рекомендуется проверить информацию в территориальном налоговом органе или обратиться за консультацией по номеру 116.

Оплатить налоги и проверить задолженность можно только через официальные сервисы "Кабинет налогоплательщика" или банковские приложения.

Ведомство призывает сохранять бдительность и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.