Кыргызстанцы присоединились к общегородскому субботнику в Москве

Кыргызстанцы в Москве приняли участие в общегородском субботнике у памятника Манасу в парке "Дружбы" и у памятника Чынгызу Айтматову в одноимённом сквере. Акция объединила около 100 представителей диаспоры.

Участники привели в порядок прилегающие территории: очистили газоны от листвы, убрали аллеи и площадь возле монументов. Субботник проводится ежегодно и уже стал традицией для кыргызской общественности в столице России.

Председатель совета аксакалов диаспоры Раимкул Аттокуров вместе с активистами, открывая мероприятие, поблагодарил соотечественников за участие и вклад в общегородской праздник труда.

Благодарность кыргызстанцам за активное участие также выразили представители Государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги" Северного административного округа, а также руководство Южного административного округа Москвы.


