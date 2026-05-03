Нганну назвал Сирила Гана одним из самых универсальных тяжеловесов

- Самуэль Деди Ирие
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну в недавнем интервью высоко оценил французского бойца смешанных единоборств, бывшего временного чемпиона организации в тяжёлом весе Сирила Гана.

Нганну назвал его одним из сильнейших тяжеловесов современности, отметив техническое мастерство, подвижность и бойцовский интеллект. По его словам, именно скорость и работа ног делают Гана универсальным бойцом в дивизионе, где традиционно доминирует силовой стиль.

Бойцы встречались на турнире UFC 270 тогда Нганну одержал победу единогласным решением судей. Несмотря на это, он продолжает с уважением отзываться о бывшем сопернике, подчёркивая, что его стиль создаёт серьёзные сложности даже для топовых бойцов.

Такая оценка со стороны экс-чемпиона подтверждает статус Гана как одного из ведущих претендентов в тяжёлом весе, где также выступают Джон Джонс и Том Аспиналл.


Теги:
бои без правил, Франция, Африка
