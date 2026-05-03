В Бишкеке усилили патрулирование парков и прибрежных зон

В период майских праздников сотрудники конной кавалерии полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД Бишкека обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан в местах массового отдыха.

С наступлением тёплой погоды жители столицы активно проводят время на природе посещают парки, зелёные зоны и прибрежные территории. В целях профилактики правонарушений и оперативного реагирования на возможные происшествия милиционеры патрулируют, в том числе, труднодоступные для автотранспорта участки.

Особое внимание уделяется профилактической и разъяснительной работе. Сотрудники милиции проводят беседы с отдыхающими, включая детей и их родителей, разъясняя правила безопасного поведения, особенно вблизи водоёмов. Также гражданам напоминают о необходимости соблюдать чистоту и бережно относиться к окружающей среде.

В ГУВД отмечают, что такие меры способствуют снижению числа правонарушений и формированию культуры безопасного отдыха.

ГУВД Бишкека призывает жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными у водоёмов и строго придерживаться правил безопасности.

Также граждан просят бережно относиться к природе и поддерживать чистоту в местах отдыха.