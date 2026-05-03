Погода
$ 87.30 - 87.78
€ 102.05 - 103.05

В Бишкеке усилили патрулирование парков и прибрежных зон

269  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В период майских праздников сотрудники конной кавалерии полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД Бишкека обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан в местах массового отдыха.

С наступлением тёплой погоды жители столицы активно проводят время на природе посещают парки, зелёные зоны и прибрежные территории. В целях профилактики правонарушений и оперативного реагирования на возможные происшествия милиционеры патрулируют, в том числе, труднодоступные для автотранспорта участки.

Особое внимание уделяется профилактической и разъяснительной работе. Сотрудники милиции проводят беседы с отдыхающими, включая детей и их родителей, разъясняя правила безопасного поведения, особенно вблизи водоёмов. Также гражданам напоминают о необходимости соблюдать чистоту и бережно относиться к окружающей среде.

В ГУВД отмечают, что такие меры способствуют снижению числа правонарушений и формированию культуры безопасного отдыха.

ГУВД Бишкека призывает жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными у водоёмов и строго придерживаться правил безопасности.

Также граждан просят бережно относиться к природе и поддерживать чистоту в местах отдыха.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458307
Теги:
экология, безопасность, Бишкек, досуг, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  