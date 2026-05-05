Джанни Инфантино будет баллотироваться на пост президента ФИФА в 2027 году

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино официально объявил о намерении участвовать в выборах главы организации в 2027 году. Заявление прозвучало на 76-м Конгрессе ФИФА.

56-летний функционер возглавляет организацию с 2016 года после ухода Йозефа Блаттера. За это время он дважды переизбирался - в 2019 и 2023 годах - без альтернативных кандидатов. В случае победы в 2027 году его новый срок может стать последним, поскольку регламент ФИФА ограничивает пребывание на посту 12 годами.

В своей речи Инфантино подчеркнул глобальное развитие футбола, отметив, что ФИФА уже направила более 500 миллионов долларов на поддержку клубов по всему миру. Также он анонсировал инвестиционную программу объемом до 2,7 млрд долларов на период 2027–2031 годов, включая строительство 1000 мини-полей.

За время его руководства прошли чемпионаты мира в России (2018) и Катаре (2022). Турнир в Катаре он называл лучшим в истории, несмотря на критику со стороны правозащитной организации "Международная амнистия".

Выборы президента ФИФА состоятся 18 мая 2027 года в Рабате (Марокко). На данный момент информация о возможных соперниках Инфантино отсутствует.

ФИФА была основана в 1904 году, и за всю историю организацию возглавляли лишь девять президентов, включая самого Инфантино.