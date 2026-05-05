Минздрав КР усилил работу в пострадавших от селей регионах

В пострадавших от селей районах юга Кыргызстана эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной, вспышек инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В связи с обильными осадками в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях медицинские и санитарные службы переведены на усиленный режим работы. В регионах организованы подворовые обходы, задействованы мобильные бригады, ведётся контроль качества воды и профилактика инфекционных заболеваний.

В Баткенской области эвакуированы 35 семей из зон риска. За медицинской помощью обратились 37 человек, всем оказана необходимая помощь, тяжёлых случаев не зафиксировано. Эвакуированным обеспечено медицинское сопровождение и наблюдение.

Особое внимание уделяется санитарной обработке территорий. Проведена дезинфекция жилых домов, дворов и прилегающих участков на площади в десятки тысяч квадратных метров. Для этого используются хлорсодержащие препараты, сформированы специализированные эпидемиологические бригады.

Параллельно проводится лабораторный контроль качества воды и состояния окружающей среды. Специалисты отбирают пробы воды и почвы, организована доставка безопасной питьевой воды населению. Местным властям выданы санитарные предписания по профилактике кишечных инфекций.

Также ведётся информационно-разъяснительная работа с населением о мерах профилактики и правилах гигиены в условиях подтоплений.

В регионах сформирован достаточный запас лекарств и медицинских средств, при необходимости предусмотрено развертывание дополнительных коек.