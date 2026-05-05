Погода
$ 87.39 - 87.79
€ 102.05 - 103.05

Минздрав КР усилил работу в пострадавших от селей регионах

155  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В пострадавших от селей районах юга Кыргызстана эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной, вспышек инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В связи с обильными осадками в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях медицинские и санитарные службы переведены на усиленный режим работы. В регионах организованы подворовые обходы, задействованы мобильные бригады, ведётся контроль качества воды и профилактика инфекционных заболеваний.

В Баткенской области эвакуированы 35 семей из зон риска. За медицинской помощью обратились 37 человек, всем оказана необходимая помощь, тяжёлых случаев не зафиксировано. Эвакуированным обеспечено медицинское сопровождение и наблюдение.

Особое внимание уделяется санитарной обработке территорий. Проведена дезинфекция жилых домов, дворов и прилегающих участков на площади в десятки тысяч квадратных метров. Для этого используются хлорсодержащие препараты, сформированы специализированные эпидемиологические бригады.

Параллельно проводится лабораторный контроль качества воды и состояния окружающей среды. Специалисты отбирают пробы воды и почвы, организована доставка безопасной питьевой воды населению. Местным властям выданы санитарные предписания по профилактике кишечных инфекций.

Также ведётся информационно-разъяснительная работа с населением о мерах профилактики и правилах гигиены в условиях подтоплений.

В регионах сформирован достаточный запас лекарств и медицинских средств, при необходимости предусмотрено развертывание дополнительных коек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458338
Теги:
Баткенская область, Джалал-Абадская область, Ошская область, сель, Помощь, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  