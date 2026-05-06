В Кыргызстане повысили тарифы на электроэнергию для бизнеса

С 1 мая 2026 года в Кыргызстане выросли тарифы на электроэнергию для предприятий и предпринимателей. Об этом сообщили в Министерство энергетики Кыргызстана.

Для промышленных предприятий стоимость электроэнергии увеличилась на 9,3% - с 3,34 до 3,65 сома за киловатт-час (с $0,038 до $0,042).

Аналогичное повышение коснулось коммерческих потребителей: тариф вырос с 3,96 до 4,33 сома за киловатт-час (с $0,045 до $0,05).

Кроме того, введен отдельный тариф для энергоемких потребителей - 6,84 сома ($0,078) за киловатт-час.

Отдельная ставка предусмотрена и для станций зарядки электромобилей - 5,99 сома ($0,069) за киловатт-час.

В ведомстве отметили, что пересмотр тарифов связан с необходимостью обеспечения устойчивости энергосистемы и покрытия затрат отрасли.