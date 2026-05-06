В Бишкеке состоится международный музыкальный проект Silk Road Sounds

22 мая в Кыргызском национальном театре оперы и балета состоится культурный вечер Silk Road Sounds с участием кыргызской группы YRKOR и японских музыкантов.

Как сообщают организаторы, проект реализуется при участии Кыргызско-японской торгово-промышленной палаты и Кыргызско-японского центра.

YRKOR - кыргызский фольк-рок-ансамбль, который сочетает национальные инструменты с современным звучанием. Коллектив был создан в 2021 году и за короткое время вышел на международную сцену, став лауреатом Central Asian Music Award в 2024 году. В творчестве группы используются комуз, кыл кыяк, ооз комуз и сыбызгы в сочетании с гитарой и ударными инструментами.

Ранее коллектив выступал на международных площадках, в том числе в июне 2025 года принял участие в мероприятиях в рамках дней Кыргызстана на Expo 2025 в Осаке. В феврале–марте 2026 года группа провела сольные концерты в Токио и Осаке, которые прошли с аншлагом и вызвали большой интерес у японской публики.

Предстоящий концерт в Бишкеке станет продолжением этих выступлений. В программе примут участие японские музыканты Nippon Daiko.

Кроме того, в рамках вечера впервые в Кыргызстане пройдет кимоно-шоу. Японские мастера представят традиции ношения кимоно и продемонстрируют различные его виды. Организаторы отмечают, что это станет новым и уникальным культурным опытом для зрителей.

Билеты доступны на сайте.


