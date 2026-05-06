Врачи напомнили кыргызстанцам о правилах гигиены в праздники

Министерство здравоохранения Кыргызстана напомнило о мерах профилактики кишечных инфекций в период майских праздников, когда увеличивается число выездов на природу и потребление свежих овощей и фруктов.

Как сообщили в ведомстве, на поверхности продуктов могут находиться загрязнения, микробы и остатки химических веществ. В связи с этим овощи и фрукты необходимо тщательно мыть под проточной водой, особенно если они употребляются в сыром виде. Плотные продукты рекомендуется дополнительно очищать руками, щеткой или губкой, при этом использование мыла и бытовой химии не допускается.

В Минздраве подчеркнули, что соблюдение элементарных правил гигиены снижает риск пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. Основной причиной распространения кишечных инфекций остается несоблюдение правил личной гигиены, в том числе при приготовлении пищи и уходе за детьми.

К кишечным инфекциям относятся такие заболевания, как дизентерия, брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, холера, гастроэнтерит, пищевые токсикоинфекции, вирусный гепатит А и вирусные диареи. Они сопровождаются интоксикацией, болями в животе, диареей и рвотой.

В ведомстве добавили, что уровень заболеваемости традиционно возрастает в летне-осенний период из-за увеличения потребления овощей и фруктов.

Информация предоставлена Республиканским центром укрепления здоровья и массовой коммуникации Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.


Минздрав, Кыргызстан, Инфекция, продукты
