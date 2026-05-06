Египет победил на чемпионате Африки под руководством Азата Эркимбаева

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Египта по греко-римской борьбе добилась уверенной победы в командном зачёте на Чемпионате Африки по борьбе 2026 года, который прошёл с 27 апреля по 2 мая в Александрии.

Под руководством главного тренера Азата Эркимбаева египетская команда показала доминирующее выступление, завоевав 10 медалей в 10 весовых категориях: 7 золотых и 3 серебряные.

Такой результат позволил сборной набрать 235 очков и занять первое место в общекомандном зачёте с заметным преимуществом над ближайшими преследователями - сборными Алжира и Конго.

Таким образом, Египет подтвердил своё лидерство на континенте: команда третий год подряд выигрывает командный зачёт в греко-римской борьбе на чемпионате Африки (2024, 2025, 2026).

Отдельного внимания заслуживает вклад тренерского штаба. Для Азата Эркимбаева этот турнир стал одним из первых крупных стартов во главе египетской сборной - специалист из Кыргызстана возглавил команду в конце 2025 года. Его контракт рассчитан на три года и действует до завершения Летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Успех на континентальном первенстве стал продолжением положительной динамики египетской борьбы. Ранее, в конце 2025 года, представители страны успешно выступили на молодёжном чемпионате мира (U-23), где завоевали золотую и бронзовую медали.

Победа в Александрии укрепила позиции Египта как одного из лидеров африканской и мировой греко-римской борьбы и подтвердила эффективность нового тренерского курса команды в преддверии олимпийского цикла.


греко-римская борьба, Египет, тренер
