Адилет Нурматов уступил в соглавном бою турнира BnD Black Cup

Кыргызстанский боец Адилет Нурматов потерпел поражение на турнире BnD Black Cup: Omega Korea vs Eurasia, который прошел 2 мая в Пучхоне.

Поединок состоялся в рамках соглавного события вечера, где Нурматов (15–3) встретился с бразильцем Виктором Хьюго (27–7). Бой завершился быстро: уже на второй минуте первого раунда Хьюго успешно провёл удушающий приём, вынудив кыргызстанца сдаться.

Для Нурматова это поражение стало первым в южнокорейском промоушене Black Combat (ранее он одержал две победы над корейскими бойцами). Несмотря на неудачный исход, спортсмен сохраняет свои позиции в лиге и продолжит выступления на международной арене.